Bienvenue sur Africanews

Merci de choisir votre version

Regarder en direct

Urgent Infos

Infos

news

Kenya : au moins six morts dans le crash d'un avion ambulance

Les débris d'un avion appartenant à l'African Medical and Research Foundation (AMREF) à Ruiru, dans le comté de Kiambu, au Kenya, le jeudi 7 août 2025.   -  
Copyright © africanews
Samson Otieno/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Ali Bamba

Kenya

Au Kenya, au moins six personnes ont trouvé la morts dans lorsqu'un avion ambulance s'est écrasé sur des habitations à Nairobi.

Selon les autorités, ce jet de taille moyenne, un Cessna Citation XLS, venait de décoller d'un petit aéroport du centre la ville à direction d'Hargeisa au Somaliland.

"Aujourd'hui, quelque chose d'inattendu s'est produit ici, nous avons entendu une explosion alors que nous étions à l'étape des taxis et quand nous sommes arrivés ici, nous avons découvert qu'un avion s'était écrasé. Il y avait une énorme flamme dont on ne pouvait même pas s'approcher", témoigne, Emanuel, conducteur de moto-taxi.

Plus qu'un tas de débris sur le lieu de crash, selon des témoignages rapportés par les médias, surplace, l'avion aurait pris feu en plein vol.

Dans un autre incident ailleurs dans le pays, au moins six personnes sont mortes à la suite d'une collision entre un train de marchandises et un bus de la Kenya Pipeline Company à la jonction Morendat à Naivasha.

Pour l'heure, aucun détail officiel n'a été fourni par le gouvernement kényan.

Articles Connexes

Sur le même pays

Voir plus

Articles Connexes

Sur le même pays

Sur le même thème

Plus d'actualités

En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies pour améliorer ses performances et d'améliorer votre expérience utilisateur. Plus d'infos dans notre Politique liée aux cookies.