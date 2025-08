Gaza : arrivée de la troisième vague d'aide marocaine

La troisième cargaison d'aide humanitaire en provenance du Royaume du Maroc est arrivée à Gaza, à destination de la population palestinienne. L'opération a été réalisée sous les instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods.

Cette nouvelle livraison comprend des fournitures médicales, des médicaments essentiels et des produits alimentaires, destinés à soutenir les civils affectés par la crise humanitaire en cours dans la bande de Gaza.

L'aide est entrée par le point de passage de Kerem Shalom et a été reçue par des équipes du Croissant-Rouge palestinien, qui se chargeront de sa distribution dans les zones les plus touchées.

"Nous remercions sincèrement le peuple marocain pour avoir toujours été aux côtés du peuple palestinien. Leur soutien continu à travers l'aide humanitaire et les médicaments signifie beaucoup pour nous. L'aide arrive en toute sécurité et contribue à soulager nos souffrances. Le peuple marocain est généreux et honorable, et nous apprécions profondément sa solidarité", déclare un habitant de Gaza.

Israël a promis l'ouverture partielle du commerce privé avec Gaza - afin de réduire la dépendance de l'enclave à l'aide humanitaire qui arrive de plusieurs pays par les airs.

Toutes les marchandises feront l'objet de contrôles par les autorités israéliennes avant d'entrer dans la bande de Gaza.