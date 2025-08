Mali : 20 voitures gonflables destinées aux rebelles, saisies par l'armée

L'armée malienne a annoncé la saisie de 20 voitures gonflables destinées, selon elle, à être utilisées par des groupes rebelles.

Ces véhicules gonflables, dont certains ressemblent à des Land Cruiser, viseraient à épuiser les cartouches des drones maliens, les incitant à tirer des missiles coûteux.

Rida Lyammouri, un expert du Sahel au Policy Center for the New South a déclaré : "Ils coûtent environ 1300 dollars et comparé au coût d'un vrai véhicule ou même aux pertes humaines ou aux dommages que les drones pourraient causer, c'est relativement bon marché pour eux. C'est donc un moyen pour les groupes d'éviter l'utilisation accrue des drones dans les deux pays, au Mali et au Burkina Faso."

Si, pour des raisons d'enquête, la date ou le lieu de la saisie du matériel n'a pas été révélé, un expert du Sahel, a déclaré que l'équipement provenait probablement des États côtiers voisins.

Rida Lyammouri évoquant les potentiels récepteurs de ce matériel a indique qu' : "Au Mali, nous pouvons absolument penser à deux groupes. Nous pouvons penser au JNIM ainsi qu'au FLA parce que ce sont les deux groupes qui ont été ciblés par les drones ces dernières années. Je pense donc que ces groupes les utilisent, et si ce n'est pas le cas, je pense que la saisie était peut-être destinée à l'un de ces groupes, sinon aux deux."

Selon les confidences d’un responsable du FLA , le Front de libération de l'Azawad utilise ce type de voitures gonflables depuis novembre dernier dans la région de Kidal

Il affirme avoir été pris pour cible à trois reprises par des drones de l'armée malienne depuis l'année dernière.