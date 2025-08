Droits de douane américains : 30 000 emplois menacés en Afrique du Sud 

Près de 30 000 emplois menacés par l’entrée en vigueur imminente des droits de douane américains. C’est ce qu’ont déclaré les autorités sud-africaines ce lundi, à seulement quelques jours de l’application de la taxe de 30 % sur la plupart des importations en provenance de l’Afrique du Sud.

L'Afrique du Sud a été frappée par l'un des taux les plus élevés alors que les États-Unis sont le troisième partenaire commercial du pays, après l'Union européenne et la Chine.

Les États-Unis représentent 7,5 % des exportations mondiales de l'Afrique du Sud. Toutefois, plusieurs secteurs, représentant 35 % des exportations vers les États-Unis, restent exemptés des droits de douane. Il s'agit notamment du cuivre, des produits pharmaceutiques, des semi-conducteurs, des produits du bois, de certains minéraux essentiels, des déchets d'acier inoxydable et des produits énergétiques.

Dans un point presse, un haut fonctionnaire du gouvernement a averti qu'environ 30 000 emplois pourraient être menacés si la réponse à l'augmentation des droits de douane était "mal gérée".

"Nous nous basons sur les consultations en cours avec tous les secteurs de l'économie, de l'automobile à l'agriculture en passant par tous les autres secteurs qui seront touchés", a déclaré Simphiwe Hamilton, directeur général du ministère du commerce, de l'industrie et de la concurrence.

L'Afrique du Sud est déjà aux prises avec des taux de chômage. Le taux officiel était de 32,9 % au premier trimestre 2025 selon StatsSA, l'agence nationale des statistiques, tandis que le taux de chômage des jeunes est passé de 44,6 % au quatrième trimestre 2024 à 46,1 % au premier trimestre 2025.

Des tentatives de négociations infructueuses pour Ramaphosa

Dans sa lettre d'information hebdomadaire en ligne adressée à la nation, le président Cyril Ramaphosa a déclaré que l'Afrique du Sud devait s'adapter rapidement aux droits de douane, car ceux-ci pourraient avoir un impact important sur l'économie, les industries qui dépendent fortement des exportations vers les États-Unis et les travailleurs qu'elles emploient.

"En tant que gouvernement, nous avons engagé le dialogue avec les États-Unis afin de renforcer des relations commerciales et d'investissement mutuellement bénéfiques. Tous les canaux de communication restent ouverts pour dialoguer avec les États-Unis", a-t-il déclaré.

"Notre priorité absolue est de protéger nos industries d'exportation. Nous continuerons à dialoguer avec les États-Unis pour tenter de préserver l'accès au marché pour nos produits."

Le président Donald Trump a vivement critiqué le gouvernement du pays au sujet d'une nouvelle loi foncière qu'il juge discriminatoire à l'égard des Blancs.

Les négociations ont été compliquées et sans précédent, selon les ministres sud-africains, qui ont démenti les informations selon lesquelles l'absence d'ambassadeur aux États-Unis a affecté le résultat des pourparlers. L'administration Trump a expulsé Ebrahim Rasool, l'ambassadeur d'Afrique du Sud à Washington, à la mi-mars, l'accusant d'être un "politicien raciste" qui déteste Trump.

Le ministre des Relations internationales, Ronald Lamola, a souligné que même les pays ayant des ambassadeurs aux États-Unis et les alliés de Washington avaient été durement touchés par les droits de douane. Toutefois, Lamola a confirmé que le processus de nomination d'un remplaçant pour Rasool était "à un stade avancé".

Le gouvernement s'est efforcé de diversifier les marchés d'exportation de l'Afrique du Sud, notamment en intensifiant le commerce intra-africain. Les pays d'Asie et du Moyen-Orient, notamment les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie saoudite, sont considérés comme des marchés à forte croissance. Le gouvernement a déclaré avoir réalisé des progrès significatifs dans l'ouverture de nouveaux marchés en Chine et en Thaïlande, pour des produits tels que les agrumes.

Le gouvernement a mis en place un bureau de soutien à l'exportation pour aider les fabricants et les exportateurs sud-africains à trouver d'autres marchés.

Tout en se félicitant de la création du bureau d'aide à l'exportation, une association indépendante représentant certaines des entreprises les plus importantes et les plus connues d'Afrique du Sud a appelé à la création d'un comité de crise commerciale réunissant des chefs d'entreprise et des représentants du gouvernement, notamment du ministère des finances.