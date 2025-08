Maroc : la météo prévoit des températures élevées dans certaines provinces

Une nouvelle vague de chaleur est attendue cette semaine dans plusieurs provinces du Maroc.

Jusqu’à mercredi, les températures pourraient atteindre entre 41 et 45 degrés Celsius.

L'alerte est donnée par la Direction générale de la météorologie qui avait déjà prévenu d'un samedi très chaud dans les provinces de Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khouribga, Settat, Marrakech et Moulay Yacoub.

Les zones côtières et les villes comme Rabat et Casablanca ont connu un répit ces derniers jours, la brise ayant recouvert la région avec des températures comprises entre 25 et 27 degrés.

Le mois de juillet a enregistré les températures les plus élevées, en particulier dans le centre et le sud du pays.

Le site météorologique Eldorado a classé Ben Guerir, Kenitra et Taroudant parmi les endroits les plus chauds du monde en juin.