Haïti : l'ONU rapporte une situation "extrêmement préoccupante"

Le porte-parole du Secrétaire général de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré que la situation des droits de l'homme en Haïti est "extrêmement préoccupante", alors que la violence des gangs submerge le pays des Caraïbes.

Lors d'un briefing vendredi, M. Haq a indiqué qu'au moins 1 520 personnes ont été tuées et 609 blessées dans la violence armée entre avril et juin. Au cours de la même période, M. Haq indique qu'au moins 185 enlèvements et 628 victimes de violences sexuelles ont été signalés.

"L'OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires) demande un soutien immédiat pour soutenir et étendre notre réponse globale afin de protéger les plus vulnérables", a déclaré M. Haq.

D'octobre 2024 à juin 2025, plus de 4 800 personnes à travers Haïti ont été tuées par la violence des gangs. Des centaines d'autres ont été blessées, kidnappées, violées et victimes de la traite des êtres humains, selon les Nations Unies. La violence des gangs a également déplacé plus de 1,3 million de personnes ces dernières années.

Haïti n'a pas organisé d'élections générales depuis près de dix ans, son dernier président, Jovenel Moïse, ayant été assassiné dans sa résidence privée en juillet 2021. La violence des gangs s'est accrue à la suite de cet assassinat.