Egypte : Kabonga, l'homme le plus fort du Monde

L'homme fort de l'Egypte, Ashraf Mahrous, également connu sous le surnom de Kabonga, a tiré 20 voitures vendredi lors d'une tentative de création d'un nouveau record du monde Guinness du plus grand nombre de voitures tirées par un individu.

Les responsables du Guinness World Records n'étaient pas présents lors de l'événement, mais M. Mahrous a déclaré qu'il enverrait des vidéos et des photos de sa tentative pour qu'elles soient évaluées.

"J'espère qu'aujourd'hui, je téléchargerai toutes les photos, vidéos et liens vers le Guinness World Records afin de documenter cet événement majeur", a-t-il déclaré.

Le détenteur actuel du titre du plus grand nombre de voitures tirées par un individu est Kevin Fast, qui a tiré 15 voitures lors de sa tentative en 2014.

En mars de cette année, Mahrous a été officiellement reconnu par le Guinness World Records dans trois catégories, dont celle du rail le plus lourd tiré avec ses seules dents.

Ses deux autres certificats concernent la traction de locomotive la plus lourde et la traction de véhicule routier la plus rapide sur 100 mètres.

Il prévoit de battre un nouveau record du monde, celui du bateau le plus lourd tiré par les dents, ce mois-ci dans la station balnéaire d'Hurghada, sur la mer Rouge.