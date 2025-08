L’ONU met en garde contre la résurgence des groupes djihadistes

Selon un nouveau rapport de l’ONU, l’État islamique, Al-Qaïda et leurs affiliés renforcent leur présence en Afrique, notamment au Sahel, où le JNIM et Al-Shabab étendent leur influence, souvent en dehors de tout contrôle.

En Syrie, que les deux groupes considèrent comme une base stratégique pour leurs opérations extérieures, les tensions montent également. En parallèle, les experts de l’ONU tirent la sonnette d’alarme : des combattants terroristes étrangers commencent à revenir en Asie centrale et en Afghanistan, posant un risque majeur pour la sécurité régionale. L’Europe et les Amériques ne sont pas épargnées. L’État islamique reste la principale menace, notamment via des radicalisations en ligne pilotées par sa branche Khorasan.

Aux États-Unis, un attentat a fait 14 morts à La Nouvelle-Orléans le 1er janvier. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière liée à Al-Qaïda ou à l’EI sur le sol américain depuis 2016. Plusieurs autres projets d’attentats ont été déjoués, dont un visant une base militaire dans le Michigan. Ce rapport souligne une dynamique inquiétante : les groupes terroristes s’adaptent, se déplacent et restent capables de frapper, malgré la pression internationale.