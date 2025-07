Avec "Solo Traveling", Tracee Ellis Ross célèbre l’art de voyage en solitaire

Actrice, productrice et entrepreneuse, Tracee Ellis Ross a l’habitude de briller sur les écrans. Mais c’est seule, loin des projecteurs, qu’elle puise son équilibre depuis près de trente ans.

Dans une nouvelle série documentaire intitulée Solo Traveling with Tracee Ellis Ross, diffusée sur la plateforme Roku, la star de black-ish et Girlfriends partage son rapport intime et assumé au voyage en solitaire.

« J’ai commencé à voyager seule vers 24 ou 25 ans », confie l’actrice. Ce qui, à l’origine, relevait d’un besoin personnel est rapidement devenu un rituel de bien-être. Pour elle, voyager seule n’est ni une quête d’adrénaline, ni un défi. « Il ne s’agit pas de me pousser à faire des choses que je ne fais pas normalement, mais de savoir comment je peux vivre ma propre compagnie de manière joyeuse et holistique », explique-t-elle dans le premier épisode, tourné au Maroc.

Le documentaire suit ses pas à Marrakech, sur la Riviera Maya au Mexique, puis à Marbella, en Espagne. À travers ces trois destinations, Ross invite à la réflexion : et si voyager seul·e était une manière d’être, et non de fuir ?

Mais ce choix personnel ne se fait pas à la légère. Ross insiste sur la nécessité de la préparation, surtout pour les personnes potentiellement vulnérables en déplacement. « Si vous êtes une femme noire, LGBTQIA, non-binaire, en situation de handicap... vous devez choisir un lieu qui peut garantir un sentiment de sécurité. »

Au fil des épisodes, la comédienne partage ses conseils, ses habitudes y compris celle, assumée, de trop remplir ses valises et surtout, sa philosophie : apprendre à être seule, pour mieux être avec les autres.

« Je gagne une forme de force musculaire émotionnelle. Comme un joueur de baseball qui s’entraîne avec deux battes : ensuite, la vie semble plus légère », affirme-t-elle.

Pour Tracee Ellis Ross, voyager seule n’est pas un isolement, mais une reconnexion. Une manière de ralentir, d’intégrer ce que le quotidien ne permet pas toujours d’assimiler, et d’apprendre à traverser les imprévus avec confiance.

Solo Traveling with Tracee Ellis Ross est disponible en streaming depuis le 25 juillet sur la Roku Channel.