Ouganda : l'opposant Bobi Wine craint pour sa sécurité

Le principal opposant ougandais Bobi Wine alerte sur le climat politique délétère qui règne dans son pays à l’approche des élections présidentielles. Une atmosphère marquée par des menaces croissantes qui pèseraient sur l'opposant et ses partisans.

Les craintes pour sa sécurité se sont accrues ces derniers mois, alimentées par des attaques régulières contre X de la part du fils de Museveni et héritier présomptif, le chef de l'armée Muhoozi Kainerugaba.

"La situation est allée de mal en pis à tous égards. Bien sûr, les menaces sur ma vie se sont multipliées, nous avons assisté à une augmentation des enlèvements, des arrestations et même des meurtres. Par exemple, nous avons un frère à Karamoja qui a été abattu de plus de 150 balles. Tout cela a pour but d'effrayer tous ceux qui travaillent avec moi et tous ceux qui défendent ce que je défends. Mais aussi, notre résistance s'est accrue, nous avons eu plus de membres, nous avons eu plus de prises de parole et notre détermination est devenue plus ferme", a déclaré le chef de l'opposition ougandaise.

Mais au-delà de ce contexte sécuritaire tendu. Bobi Wine s’apprête à défier une nouvelle fois, Yoweri Museveni dans les urnes en janvier 2026. Les deux hommes s’étaient affrontés lors du scrutin de 2021 remporté par Museveni qui dirige l’Ouganda depuis 1986.

"Museveni ne sera pas destitué par le seul vote. Beaucoup d'autres choses doivent être ajoutées, mais la légitimité doit être gagnée parce que même si nous prenons des armes et chassons Museveni, nous ne serons qu'un autre groupe de personnes violentes qui n'auront pas de légitimité. Nous devons obtenir la légitimité du peuple, nous devons faire en sorte que le peuple fasse un choix, un choix pour lequel il se battra s'il est subverti. Je ne découragerais pas les gens de se rendre aux urnes, parce que de toute façon, vous avez vu tant de dirigeants prétendre qu'ils ne croient pas aux élections, mais quand c'est le moment des élections, ils sont les premiers à s'inscrire, ils sont les premiers à nommer".

En 2021 Yoweri Museveni avait obtenu 58 % des voix contre 35 % pour Bobi Wine. Des résultats rejetés par l’ex-chanteur qui avait dénoncé un hold-up électoral.