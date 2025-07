La Turquie dévoile deux puissantes bombes non nucléaires

Il s'agit d'armements, développés par le centre de recherche et de développement du ministère de la défense nationale du pays.

Les obus ont été présentés au public lors de la 17e foire internationale de l'industrie de la défense à Istanbul (IDEF).

L'un d'entre eux, appelé Gazap, ou Colère, est trois fois plus puissant que ses équivalents et il contient 10 000 particules et un rayon d'explosion de 1 km selon Anadolu.

L'agence de presse turque rapporte que l'autre arme, nommée Hayalet, ou Ghost, est une bombe de type bunker-buster capable de pénétrer sept mètres de béton C50.

Et toutes les deux peuvent être larguées par des avions de chasse F-16 et pèsent près d'une tonne chacun.

En juin, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il envisageait de renforcer les capacités de dissuasion du pays afin qu'aucun pays n'ose l'attaquer.

Erdogan a annoncé son intention d'augmenter la production turque de missiles de moyenne et longue portée pendant la guerre des Douze jours entre l'Iran et Israël.