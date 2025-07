À 20 ans, Jaouadi signe un exploit historique aux Mondiaux de natation

À seulement 20 ans le Tunisien Ahmed Jaouadi a marqué l’histoire de la natation en remportant l’or sur 800 mètres nage libre lors des Championnats du monde organisés à Singapour.

Sa performance de 7 minutes 36 secondes 88 fait de lui le troisième nageur le plus rapide de tous les temps sur cette distance.

Avec une course maîtrisée Jaouadi a accéléré à mi-parcours pour distancer ses principaux rivaux les Allemands Sven Schwarz (7 minutes 39 secondes 96) et Lukas Maertens déjà titré sur 400 mètres (7 minutes 40 secondes 19). Le champion olympique irlandais Daniel Wiffen a terminé dernier en 7 minutes 58 secondes 56.

À l’issue de la course Jaouadi s’est exprimé avec une grande humilité « Je ne savais pas vraiment à quelle vitesse j’allais mais je me sentais bien. Je visais un 7.38 ou 7.37 mais pas un 7.36. Ce résultat me rend fier. J’ai travaillé dur pour en arriver là » a-t-il déclaré.

Le nageur tunisien a également dédié sa victoire à son compatriote Ahmed Hafnaoui ancien champion olympique suspendu 21 mois en avril dernier pour violations des règles antidopage « Cette médaille je la lui dédie. Il traverse une période difficile » a-t-il ajouté.

Cette médaille d’or offre à la Tunisie un nouveau visage dans le bassin mondial à un moment où plusieurs nageurs dont l’Australien Sam Short et plusieurs membres de l’équipe américaine ont été contraints de déclarer forfait en raison d’épisodes de gastro-entérite survenus durant les championnats.

Avec ce titre mondial Ahmed Jaouadi, la Tunisie tient peut-être là son nouvel ambassadeur sportif.