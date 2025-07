États-Unis : Trump presse la justice pour une déposition de Murdoch

Alors qu’il poursuit le Wall Street Journal en justice, le président américain a demandé à un tribunal fédéral de Floride d’obliger Rupert Murdoch, 94 ans, à faire une déposition dans un délai de 15 jours.

Donald Trump met en avant l'âge avancé du propriétaire du Wall Street Journal et ses ennuis de santé présumés pour justifier sa demande.

‘’ Ces facteurs pèsent lourd pour déterminer que Murdoch ne serait pas disponible pour témoigner en personne au procès’’, écrit Trump dans sa requête à la justice. Ce que conteste la défense.

Le 18 juillet Donald Trump a lancé une procédure contre le Wall Street Journal. En Cause, son article sur les liens du locataire de la Maison Blanche avec Jeffrey Epstein, financier et trafiquant sexuel présumé, décédé dans une prison de New York en 2019 avant son procès.