Thaïlande / Cambodge : les premières réactions à l'annonce du cessez-le-feu

Après cinq jours de conflit à la frontière, la paix renaît en Thaïlande. Dans un centre d’évacuation à Bangkok, des habitants, soulagés, ont appris qu’un accord de cessez-le-feu « immédiat et inconditionnel » avait été conclu avec le Cambodge.

L’annonce a été faite lundi par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim lors d’un sommet à Kuala Lumpur, où les négociations ont eu lieu. Le Premier ministre thaïlandais par intérim, Phumtham Wechayachai, et le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, ont salué l’accord, se serrant la main à la fin de la réunion.

Dans le centre d’évacuation, Bualee Chanduang a levé les bras et s’est exclamée : « C’est génial ! Nous avons gagné ! »

Des centaines de milliers de Thaïlandais sont encore déplacés dans la province de Surin, où se trouvent de nombreux centres d’accueil. Usa Dasri, vendeuse et agricultrice, a témoigné de son soulagement. Elle souhaite rentrer chez elle, inquiète pour sa maison, son bétail et ses rizières. Elle a aussi pensé aux soldats sur la ligne de front, leur souhaitant sécurité et sommeil paisible.

Malee Tiangtham, retraitée, a expliqué que sa joie était aussi liée à des motifs pratiques. « La vie ici n’est pas très confortable. Les toilettes et les salles de bain laissent à désirer. »

Cette annonce marque un tournant après une période marquée par la violence et l’insécurité, offrant l’espoir d’un retour à la normalité pour des centaines de milliers de personnes.