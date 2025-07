Niger : l’ambassade des États-Unis suspend les visas

Les États-Unis ont suspendu jusqu'à nouvel ordre la délivrance de tous les visas ordinaires à leur ambassade à Niamey, la capitale du Niger.

L’information provient de documents du département d'Etat américain datés du 25 juillet, consulté par Reuters, et confirmée par un porte-parole du département d’État. Aucune raison officielle n’a été donnée mais le département d'État évoque des "problèmes en cours avec le gouvernement nigérien". Certains visas diplomatiques et officiels sont toutefois exemptés de cette mesure. Cette décision s’inscrit dans une politique migratoire plus stricte de l’administration Trump, qui affirme vouloir appliquer les normes de sécurité les plus élevées pour protéger les citoyens américains.

En parallèle, les consulats américains ont reçu pour consigne de renforcer le contrôle des demandes de visas des ressortissants nigériens. 8 % des Nigériens titulaires de visas de visiteur et 27 % de ceux ayant des visas étudiants ou d’échange dépasseraient la durée autorisée de leur séjour. Les autorités consulaires sont appelées à faire preuve d’une vigilance accrue pour réduire ces infractions, affirme le département américain.

Par ailleurs, dans le cadre de sa politique migratoire, l'administration Trump poursuit les expulsions de migrants en situation irrégulière et n'exclut pas de révoquer des visas d’étudiants ou des cartes vertes à des individus accusés de soutien aux Palestiniens ou de critiques envers Israël, estimant que cela constitue une menace pour la politique étrangère américaine.