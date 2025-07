Mali : l’ex-Premier ministre Choguel Maïga est dans le viseur de la justice

Au Mali, l’ancien Premier ministre Choguel Kokalla Maïga est officiellement dans le viseur de la justice.

Le procureur général près la Cour suprême a ouvert une enquête sur la gestion de fonds publics par la Primature, à la suite d’un rapport du Bureau du Vérificateur Général. Ce rapport met en lumière l’utilisation suspecte de près de 2 milliards de francs CFA, avec à la clé de nombreuses irrégularités financières. Deux événements organisés en décembre 2023 attirent particulièrement l’attention des enquêteurs : une cérémonie d’inauguration à Konobougou et le lancement d’un projet pilote de télécommunications.

À ces occasions, Choguel Maïga aurait touché plus de 55 000 dollars en frais de mission, une somme considérée comme excessive et non justifiée. Mais ce n’est pas tout : le rapport dénonce aussi des avances injustifiées, des intérêts financiers non récupérés et des redevances non reversées à l’ORTM, la télévision publique malienne. Jusqu’à présent, aucune convocation officielle n’a été émise à l’encontre de l’ancien Premier ministre.

Mi-décembre, après son départ du gouvernement, Choguel Maïga s’était exprimé publiquement, mettant en garde contre de possibles poursuites à caractère politique, notamment autour du décaissement controversé de 20 milliards de francs CFA au profit d’un organisme public sans validation du Conseil d’administration. Une affaire qui pourrait marquer un nouveau tournant dans les rapports entre la justice malienne et les anciens responsables politiques.