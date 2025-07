Le succès de "Lilo et Stitch" : la suite très attendue

Bien de choses ont changé pour les stars de "Lilo et Stitch" depuis que le film est devenu le grand succès de 2025.

Pour Maia Kealoha, 8 ans, cela signifie qu'il n'y a plus de Doritos - elle a appris qu'elle doit garder ses dents propres, surtout lorsqu'elle donne des interviews.

Kealoha, Sydney Agudong et Tia Carrere en ont fait beaucoup, faisant un tour de piste avec "Lilo & Stitch" au Comic-Con 2025 et promouvant les débuts du film en streaming pour la location et la vidéo à la demande.

Un autre changement ? Kealoha dit avec un grand sourire qu'elle a été reconnue dans les magasins "environ cinq mille fois".

Pour Agudong, le film est "une ode à Hawaï" et c'est "vraiment cool de voir à quel point le monde l'a adopté et quel impact Lilo et Stitch a eu en tant qu'histoire intemporelle".

Elle dit avoir eu la chance de fêter le succès du film avec sa famille et ses amis et, malgré les premières et les interviews en rafale, elle peut toujours "aller à la plage et s'amuser encore une fois, et je suis la même".

Kealoha et Agudong sont les grandes vedettes du film, qui est la plus grande superproduction de 2025, avec plus d'un milliard de dollars de recettes.

"Notre petit ami bleu Stitch est désormais milliardaire et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes", déclare Carrere avec enthousiasme.

En ce qui concerne une suite, le trio dit se sentir "hanna hou", un terme hawaïen qui signifie répéter ou faire quelque chose à nouveau.

"Bien entendu, nous ne pouvons ni confirmer ni infirmer l'existence d'un tel projet, que ce soit dans cet univers ou dans le suivant. Désolé ! Note joyeusement Carrere.