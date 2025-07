Nigeria : des millions de personnes touchées par l'insécurité alimentaire

Selon le Programme alimentaire Mondial, près de 31 millions de personnes au Nigeria sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë.

Des populations faisaient la queue au Nigeria devant un point de distribution de l’aide alimentaire. Une assistance vitale pour plusieurs ménages alors que le pays est confronté à une "crise de la faim sans précédent".

''Le plus triste, c'est que cette crise ne touche pas seulement le Nigeria. Dans toute l'Afrique de l’Ouest et centrale, le PAM est confronté à un déficit de financement critique qui nous oblige à réduire et à suspendre de nombreuses opérations dans certains des contextes les plus fragiles du continent. L'aide du PAM dans la région a diminué de 60 % par rapport à l'année dernière, et nous ne touchons plus que cinq millions de personnes, le Mali et le Niger subissant des réductions de plus de 80 % de l'aide d'urgence.'', a déclaré Margot van der Velden, directrice régionale du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.

Les coupes budgétaires américaines sont passées par là. Selon les dernières données du PAM, l'appel de fonds du Nigeria, qui s'élève à plus de 130 millions de dollars pour cette année, n'est financé qu'à hauteur de 21 %.

L'agence alerte, si rien n’est fait, plus de 1,3 million de personnes au Nigéria n'auront plus accès à la nourriture, 150 cliniques de nutrition dans l'État de Borno, dans le nord-est du pays, pourraient fermer leurs portes et 300 000 enfants risqueront de souffrir de malnutrition.

Le PAM a également cité des crises de financement dans d'autres pays de la région : son appel de 65,1 millions de dollars pour le Cameroun n'est financé qu'à 19 % ; l'appel de 35,8 millions de dollars pour la Mauritanie est financé à 39 % ; l'appel de 29,7 millions de dollars pour la République centrafricaine est financé à 49 % ; l'appel de 33,2 millions de dollars pour le Mali est financé à 57 % et l'appel de 21,4 millions de dollars pour le Niger est financé à 74 %.