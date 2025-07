Les 10 pays africains accueillant les plus grandes entreprises industrielles en 2025

Le secteur industriel en Afrique connaît une croissance significative, avec une valeur ajoutée estimée à près de 78 milliards de dollars et une production totale d'environ 285 milliards de dollars d’ici la fin 2025.

Malgré une baisse prévue du flux d’investissements directs étrangers (FDI), estimée à 4 %, et un déclin du taux de croissance annuel composé (CAGR) entre 2025 et 2029, l'industrie africaine se positionne comme un secteur clé pour l’attractivité à long terme.

Ce secteur emploie aujourd’hui plus de 235 000 entreprises, avec une valeur ajoutée par habitant de 98 dollars, une marge de valeur ajoutée de 27 % et une intensité manufacturière de 14,3 %. En pleine transformation, il constitue un levier fondamental pour la diversification économique, la création d’emplois et la compétitivité internationale.

Focus sur les grandes nations industrielles africaines

Plusieurs pays ont émergé comme des pôles de production et d’innovation, renforçant leur influence dans le tissu industriel du continent. Voici le top 10 en 2025 :

10. Zambie

Le secteur manufacturier zambien est en croissance, notamment dans les domaines de l’agriculture, de la construction et des biens de consommation. Des acteurs comme Zambeef et Trade Kings dominent la filière agroalimentaire, tandis que la cimenterie et la métallurgie tiennent une place importante.

9. Tunisie

Ce pays est un acteur clé dans la fabrication d’équipements électroniques et de pièces automobiles destinés notamment au marché européen. La modernisation de son secteur textile favorise aussi une position de niche en fabrication légère.

8. Ghana

Grâce à une tradition forte dans la transformation de la banane, du cacao et des produits agricoles, le Ghana mise sur des initiatives comme le programme « One District One Factory » pour soutenir ses PME, avec des leaders comme Nestlé Ghana, Fan Milk ou Kasapreko.

7. Éthiopie

Les zones industrielles et la main-d'œuvre à bas coût attirent des entreprises mondiales, en particulier dans le textile, le cuir, le ciment et l’agro-industrie. Ces secteurs bénéficient du soutien de politiques gouvernementales ambitieuses.

6. Algérie

L’industrie algérienne siège principalement dans la cimenterie, l’automobile, la sidérurgie et l’électronique, avec des acteurs comme Groupe Cevital ou Lafarge Algérie qui renforcent le tissu industriel national.

5. Kenya

Les industries de biens de consommation et agroalimentaires prospèrent, notamment à Nairobi, qui devient un centre d’innovation dans la pharmacie et le plastique. Des sociétés comme Bidco Africa ou Brookside Dairy en sont des acteurs majeurs.

4. Maroc

Le Maroc est un hub industriel en Afrique du Nord, favorisé par des incitations gouvernementales dans l’aéronautique, l’automobile, la textiles et l’électronique. Renault, PSA et Bombardier y disposent d’unités de production stratégiques.

3. Nigeria

Le géant ouest-africain voit ses ambitions industrielles croître via des projets phares comme la Raffinerie Dangote et l’expansion de BUA Group. Ses industries principales comprennent le ciment, les produits de consommation, la nourriture et le pétrole.

2. Égypte

Le pays excelle dans l’exportation vers l’Europe et le Moyen-Orient avec des secteurs forts dans la chimie, le ciment, la pharmacie et les hydrocarbures. Des entreprises comme Elsewedy Electric et Cleopatra Group jouent un rôle déterminant.

1. Afrique du Sud

Numéro un en 2025, l’Afrique du Sud bénéficie d’infrastructures avancées et d’un tissu industriel diversifié. Ses secteurs phares incluent l’automobile, la sidérurgie, la chimie et l’alimentation, avec des géants comme Sasol, Volkswagen South Africa ou Sasol.