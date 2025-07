Zambie : la Chine expédie une flotte de camions miniers électriques

La Chine a lancé dimanche une opération majeure en Afrique en envoyant une flotte de camions miniers entièrement électriques destinés à un projet d'extraction de cuivre en Zambie.

Une étape significative dans le domaine de l’exploitation minière écologique, cette livraison inclut 31 véhicules innovants, marquant selon les experts un premier déploiement de grande ampleur de camions miniers électriques dans un projet africain.

Une innovation technologique au cœur du projet

Ce projet, mené par Breton Technology, est une collaboration stratégique avec un opérateur minier local. Li Wenjie, président de la société de construction commerciale de Chine en Afrique, a expliqué que « ce site d’exploitation à ciel ouvert en Zambie est un exemple de notre coopération avec Breton. La livraison comprend 31 véhicules, et il s’agit, à notre connaissance, du premier déploiement massif de camions miniers électriques en Afrique. Cela va contribuer à moderniser l’équipement minier local tout en réduisant l’impact environnemental. »

Breton Technology est chargé de fournir un système de robot minier sans émissions de carbone, intégrant des véhicules électriques autonomes et des technologies d’énergie propre. Teng Fei, responsable des activités à l’étranger pour Breton, a décrit l’innovation : « Nos véhicules sont équipés de nombreux capteurs pour rendre l’ensemble de la flotte intelligente. Nous proposons également un système de gestion de flotte intelligent, permettant aux opérateurs de suivre, contrôler et optimiser la productivité via des écrans et des logiciels avancés. »

Il a ajouté que des solutions pour la conduite autonome au niveau des terminaux sont également en développement. « Nous croyons qu’à l’avenir, des flottes de véhicules miniers sans chauffeur seront courantes en Afrique », a-t-il affirmé.

Une étape dans le déploiement mondial de technologies vertes

Avec cette livraison majeure, la Chine affirme sa position en tant qu’acteur clé dans la transition vers une exploitation minière plus écologique à l’échelle mondiale.

Cet investissement dans des véhicules électriques et autonomes s’inscrit dans une stratégie plus large visant à promouvoir des solutions d’exploitation minière respectueuses de l’environnement, en réponse aux enjeux climatiques et à la demande croissante en minerais stratégiques.

Cette opération symbolise une étape essentielle dans la mise en œuvre de solutions minière écologiques et automatiques en Afrique, tout en renforçant la position de la Chine comme leader dans la fabrication et la promotion de technologies vertes pour l’extraction de ressources naturelles.