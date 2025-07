Réchauffement climatique : la chaleur menace la survie des abeilles

Alors que la température mondiale augmente, les scientifiques tentent de comprendre comment la chaleur affecte les abeilles. Il s'agit d'une question importante, car les abeilles jouent un rôle essentiel dans la production des fruits, des légumes, des noix et d'autres aliments dont l'homme a besoin.

Kevin McCluney, professeur de biologie à l'université d'État de Bowling Green, dans l'Ohio, a étudié les effets de la chaleur sur les abeilles, et son équipe a constaté que les abeilles ont tendance à se déshydrater avant de surchauffer. Lorsque les abeilles sont stressées, elles cherchent de l'ombre ou de l'eau au lieu de polliniser les cultures ou d'autres plantes, ce qui pourrait également affecter leur capacité à se reproduire

« L'une des choses les plus intéressantes que nous ayons découvertes, c'est que la grande majorité des espèces que nous avons étudiées se déshydratent à mesure que leur température corporelle augmente, ce qui se produit lorsque l'environnement se réchauffe. C'était assez inattendu. Ensuite, lorsque nous avons examiné leurs limites, c'est-à-dire la quantité de chaleur qu'elles peuvent tolérer, la quantité de déshydratation qu'elles peuvent tolérer, nous avons constaté qu'au fur et à mesure que leur température corporelle augmentait, elles se rapprochaient de leurs limites de déshydratation bien avant d'atteindre leurs limites de surchauffe », a indiqué Kevin McCluney, biologiste à l'université d'État de Bowling Green.

En général, la plupart des abeilles sont tolérantes à la chaleur, mais à mesure que le climat se réchauffe, certains experts pensent que leur capacité à lutter contre les maladies et à récolter de la nourriture pourrait devenir plus difficile.

« La diversité des abeilles diminue lorsque les villes deviennent plus urbaines, lorsqu'il y a plus de trottoirs, mais si vous plantez plus de fleurs, ce déclin s'estompe. Il suffit donc de planter plus de fleurs. Planter plus de fleurs qui fleurissent à différents moments de l'année et qui fournissent du nectar et du pollen aux abeilles à différents moments de l'année. C'est peut-être la solution la plus efficace. »,a ajouté Kevin McCluney.

La perte d'habitat, l'utilisation accrue de pesticides, les maladies et le manque de nourriture pour les abeilles domestiques et sauvages sont autant de facteurs susceptibles de contribuer au déclin mondial des abeilles et des autres pollinisateurs.

Les données sont limitées pour déterminer dans quelle mesure le changement climatique et le stress thermique contribuent au déclin des pollinisateurs.

Le projet de budget de l'administration Trump supprimerait le programme de recherche qui finance le laboratoire des abeilles de l'USGS, qui soutient l'inventaire, la surveillance et l'histoire naturelle des abeilles sauvages du pays. D'autres subventions pour la recherche sur les abeilles sont également menacées.