RDC : accord de Doha, les Congolais entre doute et espoir [Africanews Today]

Le gouvernement de la RDC et les rebelles du M2, soutenu par le Rwanda, ont signé un accord de paix à Doha, sous l’égide du Qatar. Ce texte prévoit la protection des civils et prône la souveraineté congolaise. Les experts restent sceptiques sur la portée de cette nouvelle déclaration de principe.

La démocratie est en difficulté en Afrique, selon Ousmane Ndiaye. Dans son ouvrage intitulé : l’Afrique contre la démocratie : mythes, déni et péril, le journaliste sénégalais fait référence aux coups d’état militaires à répétition et aux mouvements insurrectionnels à travers le continent.

L’Algérie est disposée à servir de médiateur dans la crise au nord du Mali, à condition que Bamako en fasse clairement la demande. En revanche, Alger s’oppose catégoriquement à la présence de mercenaires à ses frontières. Le président Abdelmajid Tebboune l’a rappelé le week-end dernier, à l’occasion d’un discours à la nation.

Dans la corne de l’Afrique, le ton monte entre Asmara et Addis-Abeba. Les deux voisins sont au bord de l’affrontement après que l’Éthiopie a affiché son intention de se doter d’un port maritime. L’unique accès de ce pays à la mer passe par l’Erythrée, qui met en garde contre le déclenchement d’une nouvelle guerre.

Agenda

Ce 22 juillet ont lieu les demi-finales de la Can Féminine de football au Maroc. La première affiche oppose les neuf fois champions d’Afrique du Nigeria aux tenants du titre de l’Afrique du Sud. Le second match suit juste après entre le Maroc, pays organisateur et le Ghana. La finale se jouera samedi au Stade olympique de Rabat.

Le PANAFEST 2025 se poursuit au Ghana jusqu’au 3 août. Ce festival entend réunir la famille africaine par l'histoire, l'esprit et la cérémonie. C’est dans la ville de Salaga, aux confins du Sahel.

Le 25 juillet prochain aura lieu la Conférence Humanitaire consacrée à la crise dans l’Est de la RDC, déchiré par des décennies de violences. Le président français Emmanuel MACRON, tentera de relancer la diplomatie entre Kinshasa et Kigali.

Le 25 juillet, des négociations s’ouvriront à Istanbul en Turquie, sur le nucléaire iranien. Quatre pays sont attendus à ce rendez-vous. Il s’agit de l’Iran, la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne.

Pour plus d’information, Restez sur Africanews et Africanews.com.