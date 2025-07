Cinéma : Dans “l’essence de la danse”, Germaine Acogny livre son “âme”

A petit pas, Germaine Acogny a su bâtir une carrière internationale. A 81 ans, elle est une pionnière de la danse africaine contemporaine. Mais aussi l'actrice d'un film qui rend hommage à ses années de travail acharné.

Dans le documentaire “Germaine Acogny, l'essence de la danse” sorti le 16 juillet, elle s’incarne à la perfection, séduite par son premier contact avec la réalisatrice.

Germaine Acogny, Danseuse et chorégraphe : "Greta Marie Becker est une Allemande et mon mari me dit un jour que quelqu'un veut tourner un film sur moi. Je dis, je serais curieuse de l'avoir. Et je vois une jeune femme, je lui dis, mais vous êtes jeune. Elle me dit, ah, mais c'est un péché. Je dis non, non, elle ne comprenait pas un mot français. Elle m'a demandé les livres, les films, tout ce que j'aimais. Je lui ai envoyé. En six mois, elle a appris le français pour être en connexion directe avec moi. J'ai trouvé ça extraordinaire."

Ce long métrage de Greta-Marie Becker, retrace son parcours, ses luttes, ses succès et sa surtout sa passion pour la danse

La détentrice du Lion d'or de la danse 2021, est revenu sur les moments forts de ce tournage :

Les anecdotes dans le film, c'est quand moi je dis que les difficultés je les mets en arrière et qu'il faut penser toujours à ce qu'il y a de meilleur. Et mon mari dit : oh, il n'y a pas de meilleur... Les difficultés, je ne les vois pas, ça a toujours été difficile.

La fondatrice de "l'École des sables" au Sénégal, inaugurée en 2004, se réjouit de son héritage mais encore plus du message que transmet sa carrière.

"Je ne dis pas que je suis arrivé au bout, je continue toujours à apprendre et à évoluer. Donc ce film montre aux femmes qu'on peut y arriver. Avec de la volonté et aux danseurs africains que c'est à nous de changer le regard de l'autre et je vous assure que ça commence ça commence avec les jeunes danseurs chorégraphes par exemple Sadia Sanou qui est au centre chorégraphique de Nantes voilà je trouve ça extraordinaire et j'en suis très fier" , confie-t-elle toute joyeuse.

Danseuse et chorégraphe, Germaine Acogny, née en 1944 au Bénin, se prépare à jouer la célèbre chanteuse franco-américaine, Joséphine Baker en septembre.