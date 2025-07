CAN Féminine : le Maroc s’impose face au Mali (3-1) et file en demi-finales

Les Lionnes de l’Atlas poursuivent leur belle aventure dans la Coupe d’Afrique des Nations féminine. Ce vendredi soir, elles ont battu le Mali 3 buts à 1 au Stade Olympique de Rabat, décrochant leur place en demi-finales.

Le public marocain ne s’y est pas trompé : ils sont venus en nombre pour soutenir leur équipe nationale. Et l’ambiance autour du Stade Olympique de Rabat était digne des grands soirs. Au coup de sifflet final, la fête a éclaté dans les tribunes comme dans les rues de la capitale.

« Franchement, on est très contents ! Le match était top. Ça montre qu’il y a beaucoup de travail derrière. Inchallah, on en veut encore plus pour les demi-finales… et la finale ! », s’enthousiasme une supportrice rencontrée à la sortie du stade.

Les joueuses marocaines ont livré une performance solide, dominant la rencontre tout en gardant le rythme. Leur victoire 3-1 témoigne d’un collectif en confiance, prêt à relever les prochains défis.

Pour certains, l’émotion était encore plus forte, comme ce frère d’une joueuse de l’équipe :

« Elles ont fait un très beau match, avec beaucoup d’intensité. Je suis très fier. Et je voudrais aussi féliciter ma sœur, Imène El Ghazouani, qui a bien joué même si elle est entrée en fin de seconde période. »

Une qualification au goût de Mondial

Grâce à cette victoire, le Maroc accède aux demi-finales de la CAN féminine, où les Lionnes affronteront soit l’Algérie, soit le Ghana. Un choc régional ou continental en perspective.

Mais au-delà de l’enjeu sportif, la pression est grande : une place en finale offrirait un ticket pour la Coupe du Monde 2027, prévue au Brésil.