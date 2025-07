À Johannesburg, des marmites géantes pour honorer le Mandela Day

Vendredi à Johannesburg, des dizaines de chefs, cuisiniers communautaires, traiteurs et étudiants en cuisine ont uni leurs efforts pour préparer 67 000 litres de soupe en une seule journée.

Cette action collective vise à lutter contre la faim dans le pays tout en rendant hommage à Nelson Mandela. La date n’a pas été choisie au hasard. Le 18 juillet marque l’anniversaire de l’ancien président sud-africain, né en 1918. Depuis 2009, la Journée internationale Nelson Mandela, reconnue par les Nations unies, encourage chacun à consacrer 67 minutes de son temps à une action solidaire un clin d’œil aux 67 années d'engagement de Mandela envers la société.

Cette opération est menée par l’organisation à but non lucratif Chefs with Compassion, qui œuvre depuis six ans pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la faim. Chaque année, l’association récupère des excédents alimentaires auprès de fermes et de magasins, pour les transformer en repas distribués gratuitement.

Malgré son statut de grande puissance agricole en Afrique, l’Afrique du Sud fait face à une crise alimentaire majeure. Selon l’Enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2024, 63,5 % des foyers sud-africains sont en situation d’insécurité alimentaire. Cela représente plus de 20 millions de personnes. Paradoxalement, 10,3 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année dans le pays.