Ons Jabeur interrompt sa carrière pour retrouver « la joie de vivre »

Ons Jabeur a annoncé ce jeudi suspendre temporairement sa carrière sur le circuit WTA. À 30 ans, la joueuse tunisienne, ex-numéro 2 mondiale et triple finaliste en Grand Chelem, explique vouloir « respirer, guérir et retrouver la joie de simplement vivre ».

« Depuis deux ans, je me pousse au-delà de mes limites », écrit-elle sur Instagram, évoquant des douleurs physiques persistantes et une perte de motivation. En 2024, Jabeur présente un bilan neutre de 15 victoires pour 15 défaites. Après avoir abandonné dès le premier tour à Wimbledon en raison de difficultés respiratoires, elle a décidé de ne pas participer à la tournée sur dur, marquant le début d’un retrait sans échéance fixée.

Finaliste à Wimbledon en 2022 et 2023, ainsi qu’à l’US Open en 2022, Jabeur a été la première femme arabe et africaine à atteindre une finale de Grand Chelem dans l’ère professionnelle. Sa popularité auprès du public et des joueuses reste intacte, malgré une saison marquée par une blessure à l’épaule et une chute au classement : elle pointe désormais au 71e rang mondial.

Dans son message, elle remercie ses supporters et promet de rester connectée au monde du tennis pendant cette période de pause. « Même loin du court, je continuerai à partager cette aventure avec vous », conclut-elle.