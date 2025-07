Burkina Faso : Claudette Yaméogo, une ophtalmologue au chevet des enfants

Au Burkina Faso, l’accès aux soins ophtalmologiques reste un luxe que peu peuvent se permettre. Dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, qui compte près de 23 millions d’habitants, seuls 70 ophtalmologistes exercent, et parmi eux, une seule se consacre exclusivement aux enfants : la docteure Claudette Yaméogo.

Dans son cabinet de Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, la docteure Yaméogo incarne un espoir fragile mais vital pour les familles démunies. Chaque jour, elle fait face à des cas médicaux souvent désespérés, dans un contexte marqué par l’éloignement géographique, l’instabilité sécuritaire et la pauvreté endémique.

Le jeune Isaka Diallo en est un triste exemple. Alors qu’il jouait avec des amis, un jet de pierre atteint son œil gauche. Pendant deux semaines, ses parents parcourent en vain les hôpitaux de l’ouest du pays. Le centre de santé de leur village ne prescrit que des antalgiques. Aucun professionnel ne sait comment intervenir. Lorsqu’ils parviennent enfin à rencontrer la docteure Yaméogo, il est malheureusement trop tard : la blessure est devenue irréversible.

Un combat quotidien contre les inégalités de santé

Le cas d’Isaka n’est pas isolé. Plus de 70 % de la population burkinabè vit en milieu rural, alors que la majorité des ophtalmologistes sont concentrés dans la capitale, Ouagadougou, et les grandes villes. En 2024, sur plus de 2 000 interventions ophtalmologiques réalisées dans la région des Hauts-Bassins, seules 52 ont eu lieu en zone rurale, selon les données du ministère de la Santé.

« Travailler avec des enfants exige une patience infinie, car ils sont difficiles à examiner », confie la docteure Yaméogo. Lors d’une consultation, elle remarque qu’Isaka confond une pomme avec un piment. Est-ce un problème de vision ou d’environnement ? Le fruit ne pousse pas dans sa région. Ce détail souligne l’ampleur des défis culturels et médicaux auxquels elle est confrontée.

Les familles, souvent très pauvres, peinent à accéder aux soins. Une opération chirurgicale peut coûter jusqu’à 100 000 francs CFA (soit 179 dollars), un montant équivalent à plusieurs mois de revenus. Bien que l’État burkinabè annonce une prise en charge des soins pour les enfants de moins de cinq ans, les médicaments font régulièrement défaut dans les hôpitaux, forçant les familles à s’approvisionner ailleurs, à leurs frais.

L’engagement d’une femme face à l’urgence pédiatrique

Depuis le lancement de son activité fin 2023, la docteure Yaméogo n’hésite pas à se déplacer gratuitement auprès de familles trop éloignées ou trop pauvres pour venir à elle. Son engagement dépasse la simple consultation : il s’agit d’une mission de vie.

« Ici, les gens attendent d’être au bord du gouffre pour consulter. La médecine traditionnelle reste souvent le premier recours », explique-t-elle. Cette réalité contribue aux diagnostics tardifs, avec des conséquences dramatiques sur la vision – et la vie – des enfants.

Pour se rendre à l’hôpital de Bobo-Dioulasso, la famille d’Isaka, déplacée par les violences liées aux groupes extrémistes, a dû parcourir 40 kilomètres en moto, au prix de 7 500 francs CFA (13 dollars), une somme considérable pour un foyer d’agriculteurs de subsistance.

Un avenir flou pour une jeunesse en danger

L’Agence internationale pour la prévention de la cécité estime que 450 millions d’enfants dans le monde nécessitent un traitement ophtalmologique, nombre d’entre eux vivant dans des pays à faibles ressources. Un diagnostic tardif peut compromettre toute une vie.

Dans ce contexte, l’action de la docteure Yaméogo est à la fois héroïque et insuffisante face à l’ampleur des besoins. Sa présence, aussi précieuse soit-elle, demeure méconnue dans de nombreuses régions. Et même lorsqu’elle est identifiée, le coût et les obstacles logistiques restent souvent infranchissables pour les familles rurales. Malgré tout, elle poursuit son œuvre, patiemment, méthodiquement, animée par la conviction que chaque œil sauvé peut illuminer l’avenir d’un enfant.