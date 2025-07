Afghanistan : le pouvoir des talibans reconnu par la Russie

Le pouvoir des talibans en Afghanistan reconnu par la Russie. L’acte posé par Moscou jeudi est une première à l’échelle internationale, depuis la prise de pouvoir par les nouvelles autorités de Kaboul en 2021.

Le ministre afghan des affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, a rencontré des responsables russes à Kaboul et s'est félicité de cette décision, qu'il a qualifiée d'"avancée positive".

"Nous avons envoyé nos diplomates dans les pays du monde où nous avons des ambassades, et ces pays ont accepté nos ambassadeurs, y compris la Russie. Maintenant que notre processus de reconnaissance a commencé et que la Russie est devenue la première, nous espérons que cette série se poursuivra. Nous nous en félicitons et c'est un pas en avant positif, qui renforcera encore nos relations avec la Russie.’’, a-t-il déclaré.

Cette reconnaissance intervient après que Moscou a retiré les talibans de sa liste d’organisations sulfureuses. L’Afghanistan échange déjà des responsables de nombreux pays et a établi des liens diplomatiques avec Chine et les Émirats arabes unis. En attendant peut-être une reconnaissance officielle.