Le Soudan est en proie à la famine

Alors que le Soudan est en proie à la guerre et que des millions de personnes luttent pour trouver de quoi se nourrir, beaucoup se tournent vers les mauvaises herbes et les plantes sauvages pour calmer les affres de la faim.

Ils font bouillir les plantes dans de l'eau salée parce que, tout simplement, il n'y a rien d'autre.

"Il s'agit donc de restes de nourriture, de coquilles d'arachides qui servent habituellement de fourrage pour les animaux et... ce sont là des situations extrêmes auxquelles les gens ont recours pour survivre", a déclaré Leni Kinzli, porte-parole du Programme alimentaire mondial pour le Soudan.

"Nous avons également reçu des rapports faisant état de personnes mangeant de l'herbe, des feuilles", a-t-elle ajouté.

Après deux ans de conflit, 24,6 millions de personnes au Soudan sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, soit près de la moitié de la population, selon la classification intégrée de la phase de sécurité alimentaire.

Les travailleurs humanitaires affirment que la guerre a fait grimper les prix du marché, limité l'acheminement de l'aide et réduit les terres agricoles dans un pays qui était autrefois le grenier du monde.

Le Soudan a plongé dans la guerre en avril 2023, lorsque les tensions qui couvaient entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires rivales, les Forces de soutien rapide, ont dégénéré en combats dans la capitale Khartoum et se sont étendues à tout le pays, tuant plus de 20 000 personnes, déplaçant près de 13 millions de personnes et poussant de nombreuses personnes au bord de la famine dans ce que les travailleurs humanitaires considèrent comme la plus grande crise de la faim au monde.

L'insécurité alimentaire est particulièrement grave dans la région du Kordofan, dans les monts Nouba et au Darfour, où les camps d'El Fasher et de Zamzam sont inaccessibles, selon les organisations humanitaires.

Certaines personnes ne survivent qu'avec un seul repas par jour, principalement de la bouillie de millet. Dans le nord du Darfour, certaines personnes ont même sucé du charbon pour calmer leur faim.

Le ministre soudanais de l'agriculture, Abu Bakr al-Bashari, a déclaré en avril à la chaîne d'information Al-Hadath qu'il n'y avait pas d'indicateurs de famine dans le pays, mais qu'il y avait une pénurie de nourriture dans les zones contrôlées par les forces paramilitaires, connues sous le nom de RSF.

Toutefois, M. Kinzli a déclaré que 17 zones de Gezeira, la majeure partie de la région du Darfour et Khartoum, y compris Jebel Aulia, sont menacées par la famine.

Chaque mois, plus de 4 millions de personnes reçoivent une assistance de la part du groupe, dont 1,7 million dans des zones confrontées à la famine ou à des risques, a déclaré M. Kinzli.

L'État souffre de deux conflits : l'un entre les Forces de soutien rapide et l'armée, l'autre avec le Mouvement populaire de libération du Nord, qui se bat contre l'armée et a des liens avec les Forces de soutien rapide, ce qui rend presque impossible l'accès à la nourriture, à l'eau potable ou aux médicaments.

Dans le sud-ouest du Soudan, les habitants de Nyala, la capitale du Sud-Darfour, dépendent des cultures, mais les terres agricoles se réduisent en raison des combats et du manque de ressources agricoles.

Le camp d'El Serif abrite près de 49 000 personnes déplacées, a déclaré à l'AP Abdalrahman Idris, responsable civique du camp. Depuis le début de la guerre en 2023, le camp a accueilli plus de 5 000 nouveaux arrivants, avec une augmentation récente en provenance de la région de Khartoum, dont l'armée soudanaise a déclaré avoir pris le contrôle total en mai.

Au nord du Darfour, au sud d'El Fasher, se trouve le camp de Zamzam, l'une des zones les plus touchées par la famine et l'escalade récente de la violence. Un travailleur humanitaire de l'Emergency Response Rooms, précédemment basé dans le camp, qui a demandé à ne pas être identifié par crainte de représailles pour avoir parlé à la presse, a déclaré à l'AP que la récente vague de violence avait tué certaines personnes et en avait laissé d'autres sans abri.

Pratiquement personne n'a pu se procurer de la nourriture au marché, une livre de sucre coûtant 20 000 livres soudanaises (33 dollars) et une barre de savon 10 000 livres soudanaises (17 dollars).

Les récentes attaques à Zamzam ont aggravé la situation humanitaire et il a dû fuir vers une zone plus sûre. Des hommes âgés, des femmes enceintes et des enfants sont morts de faim et du manque de soins médicaux, selon un travailleur humanitaire, qui a parlé sous couvert d'anonymat parce qu'il craint des représailles pour avoir parlé publiquement alors qu'il vit dans une zone contrôlée par l'une des parties belligérantes. Il n'a pas précisé le nombre exact de ces morts.