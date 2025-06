Accord de paix Rwanda/RDC : l'analyse du Dr Samuel Igba

Le vendredi 27 juin, des représentants de la République démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda ont signé un accord de paix à la Maison Blanche pour mettre fin au conflit en cours dans l'est de la RDC.

Pour Samuel Igba chercheur à l'Université de Pretoria, cet engagement américain est tout sauf le fruit du hasard.

"Les parties occidentales, comme les États-Unis, ont également possédé des mines dans l'est de la RDC par le passé. Bien entendu, sous l'administration Obama, ils ont vendu certaines de ces mines à la Chine, qui en possède beaucoup dans l'est de la RDC. Jusqu'à aujourd'hui, les parties au conflit restent très attachées à leurs intérêts dans ces ressources minérales", déclare, Samuel Igba - chercheur postdoctoral à l'université de Pretoria.

Les recherches du Docteur Samuel Igba portent essentiellement sur la paix et la médiation pour une série de conflits, y compris le conflit en cours en République démocratique du Congo. De ce fait, l'homme pousse l'analyse.

"Il y a un décalage entre les processus de paix de haut niveau, ceux que nous voyons à la télévision, le processus du Qatar et le processus de Luanda, en Angola, mené par l'UA... Ces processus de paix n'ont abouti à aucun accord tangible depuis plus de 30 ans que dure ce conflit, et nous constatons qu'il y a un fossé entre ces deux processus de consolidation de la paix de haut niveau et la consolidation de la paix au niveau local", déclare, le chercheur.

Les Etats Unis forcent la paix entre le Rwanda et la RDC. Et le docteur Igba y voit une motivation liée aux importants minéraux utilisés dans l'industrie électronique.