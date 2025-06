Iran : demande de libération de deux français détenus pour ''espionnage''

L’inquiétude pour les proches de Cécile Kohler, une enseignante de 40 ans, et son compagnon Jacques Paris, 72 ans, arrêtés en Iran le 7 mai 2022.

Ils sont détenus pour espionnage dans la prison d’Evin à Téhéran, touchée par les frappes israéliennes le 23 mai dernier. Au cours d'une conférence de presse à Paris vendredi, les familles des deux ressortissants français ont affirmé ne pas avoir de leurs nouvelles.

"Nous n'avons plus aucun signe de vie de Cécile et Jacques depuis le 30 mai, lors de la dernière visite des représentants du consulat (français). Personne, que ce soit nous, les familles ou les autorités françaises, n'a pu entrer en contact direct avec eux. Le ministre (français) des affaires étrangères Jean-Noël Barrot a déclaré lundi soir que Cécile et Jacques n'auraient pas été touchés par les attentats. Il a utilisé le conditionnel, à juste titre selon nous, tout simplement parce qu'ils ont ces informations de la part des autorités iraniennes, et que la parole des autorités iraniennes - nous sommes bien placés pour le savoir depuis plus de 3 ans maintenant - est loin d'être une garantie", a déclaré Noemie Kohler, sœur de Cécile Kohler.

Face aux doutes, les proches des détenus redoutent le pire. Et appellent à leur libération au regard de la situation en Iran.

"Du côté des familles, nous soutenons deux demandes comme cela a été dit : avoir une preuve de vie et deuxièmement, que les négociations diplomatiques puissent enfin aboutir, maintenant, pour une libération immédiate, sous forme d'exfiltration humanitaire d'urgence parce que nous sommes face à une urgence vitale."

Les autorités françaises dont le président Emmanuel Macron, ont déjà aussi demandé la libération de leurs deux ressortissants.