République centrafricaine : 29 lycéens meurent dans une bousculade

Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a décrété trois jours de deuil national jeudi, après la mort d’au moins 29 lycéens. Le premier ministre s'est rendu au chet des blessés à l'hopital. Les familles sont dans la consternation.

"La police m'a appelée et m'a dit de venir rapidement à l'hôpital communautaire parce que ma fille s'y trouvait. Elle fait partie des victimes du lycée Barthélémy Boganda, c'est ainsi que je suis venue à l'hôpital. Dans ce centre de santé, elle était dans un état critique et nous avons dû la transférer ici.

Quand vous avez un enfant, vous l'élevez jusqu'à un certain âge, et vous devez soutenir sa scolarité parce qu'il est votre avenir. Mais maintenant, ma fille est dans un état critique et si elle meurt, ma vie ne sera plus jamais la même. Je prie pour qu'elle aille mieux", déclare, Valérie Namsona, mère d'un élève blessé.

Ces élèves ont été victimes d’une bousculade provoquée par l’explosion d’un transformateur électrique mercredi, pendant les épreuves du baccalauréat, au lycée Barthélémy Boganda de Bangui.

"Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes sur pied. Hier, c'était le pire ; nous avons réussi à stabiliser la situation avec l'arrivée de la sécurité. Nous avons reçu 85 patients victimes des événements d'hier au lycée Barthélémy Boganda : 65 aux urgences, 10 en gynécologie et 10 en traumatologie. Nous avons malheureusement enregistré 15 décès : des jeunes filles, deux femmes enceintes et deux garçons", explique, Abel Assaye, Directeur général de l'hôpital communautaire.

Les autorités ont promis des mesures au plus vite, afin d’élucider les circonstances de ce drame.