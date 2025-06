Canicule : éviter le sport en extérieur à partir de 32 degrés

Faire de l'exercice ou du sport sous une chaleur extrême peut être extrêmement dangereux.

La chaleur extrême rend le refroidissement du corps particulièrement difficile. Il faut donc être très prudent si l'on fait de l'exercice ou du sport lorsqu'il fait très chaud dehors.

« Lorsque nous parlons des maladies liées à la chaleur qui peuvent survenir chez les athlètes en particulier, il y a vraiment toute la gamme, n'est-ce pas ? Nous parlons souvent de crampes de chaleur. Nous parlons d'épuisement par la chaleur. On parle de coup de chaleur, mais c'est en fait beaucoup plus large que cela. La chaleur peut vraiment avoir un impact sur tous les systèmes de notre corps, notre cœur, nos poumons », a déclaré Bharat Venkat, directeur du Heat Lab de l'université de Californie à Los Angeles.

Le cerveau essaie de maintenir le corps à un ou deux degrés de 98,6 degrés Fahrenheit (37 degrés Celsius), et il le fait en partie en déclenchant la transpiration. Lorsque la sueur sèche, elle évacue la chaleur de la surface du corps.

Lorsque la sueur ne peut pas faire son travail - parce que le corps produit beaucoup de chaleur ou qu'il fait trop chaud et humide pour se refroidir – le risque être d’être déshydraté ou même de souffrir d'une maladie liée à la chaleur, telle que l'épuisement par la chaleur ou le coup de chaleur.

« Lorsque vous vous entraînez à l'extérieur, ce n'est pas seulement la température qui compte. C'est aussi l'humidité. Vous avez probablement entendu les météorologues parler de la température ressentie, qui tient compte à la fois de la chaleur et de l'humidité de l'air. Lorsqu'il fait très humide, notre corps a beaucoup de mal à se refroidir. La sueur que nous produisons ne s'évapore pas. La chaleur est donc retenue dans notre corps. Cela nous expose donc à un risque accru de maladies liées à la chaleur, voire de décès », a expliqué Bharat Venkat, directeur de l'Université de Californie, Los Angeles Heat Lab.

La National Oceanic and Atmospheric Administration indique qu'il faut commencer à faire preuve de "prudence" lorsque l'indice de chaleur atteint 32 Celsius.

La NOAA propose un tableau qui montre comment l'indice de chaleur est influencé par l'humidité. Par exemple, un jour où il fait 90 degrés Fahrenheit (32 Celsius) peut atteindre le niveau "danger" avec 70 % d'humidité.

Les quelques conseils à retenir sont de faire de l’exercice en plein air aux heures les plus fraiches de la journée ou à l’ombre, de boire beaucoup de liquides et limiter les boissons riches en surces et caféine et en alcool et de faire des pauses fréquentes.