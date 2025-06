Af. du Sud : les mécaniciens des townships s'associent pour dynamiser leur activité

Les mécaniciens automobiles indépendants des townships d'Afrique du Sud ont longtemps été confrontés à des difficultés d'accès aux pièces détachées en raison de la puissance d'achat des grandes chaînes de réparation automobile urbaines.

Mais aujourd'hui, une coopérative rassemble les mécaniciens des townships pour leur donner une part plus équitable du gâteau, en leur offrant un accès rapide à des pièces de qualité, ainsi qu'un soutien et un développement de leur activité.

« La plupart du temps, je peux partir, puis aller à Springs et chercher quelque chose, puis passer des heures dans la file d'attente pour découvrir que ce que je cherche n'est pas là. Avec le collectif, ce sera beaucoup plus facile. Je passe un coup de fil, ils cherchent des pièces de rechange pour moi et ils me les apportent, c'est donc beaucoup mieux. Je n'ai pas besoin de faire la queue »., a déclaré

« Le temps est un élément important pour un mécanicien local. Nous perdons 3 à 4 heures dans un magasin de pièces détachées, alors que nous aurions pu travailler sur les voitures. Donc, si nous pouvons vous apporter les pièces détachées, vous pouvez être productif », a indiqué Sharief Bartus, mécanicien/membre du conseil d'administration de Motor Spares Collective.

Le Motor Spares Collective leur permet d'avoir un pouvoir d'achat combiné et de passer des commandes en ligne.

Le Motor Spares Collective, lancé à la fin de l'année dernière, est une initiative destinée à libérer le potentiel des petites entreprises des townships d'Afrique du Sud, dans l'espoir de stimuler la croissance et de créer des emplois dans des régions où le chômage et la pauvreté sont élevés.

L'Afrique du Sud compte plus de 700 000 petites entreprises enregistrées.

Dans les townships, les petites entreprises comprennent des salons de coiffure, des tavernes, des ateliers de réparation automobile, des laveries automatiques et d'autres encore, qui opèrent parfois à domicile.