Première chirurgie robotique à distance entre la Floride et Luanda

Une page d’histoire médicale s’est tournée en juin 2025 : pour la première fois, une opération chirurgicale robotisée a été menée à distance entre les États-Unis et l’Afrique.

Depuis la Floride, à plus de 11 000 kilomètres de là, le Dr Vipul Patel a dirigé une prostatectomie sur un patient hospitalisé à Luanda, en Angola. Une prouesse technique inédite sur le continent africain.

« Nous opérons depuis les États-Unis jusqu'en Afrique dans le cadre d'un essai clinique approuvé par la FDA, » explique le Dr Patel, directeur de l’Institut Global Robotics d’AdventHealth. « Nous effectuons une chirurgie robotisée de la prostate pour un homme en Angola qui, autrement, n'aurait pas accès à des soins chirurgicaux haut de gamme. »

L’intervention s’est déroulée au sein du Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento (CHDC), à Luanda. Sur place, une équipe pluridisciplinaire, composée de chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, ingénieurs biomédicaux et un représentant du Dr Patel, a assuré le bon déroulement de l’opération.

Pour le Dr Patel, l’ampleur de cette réalisation va bien au-delà d’un simple exploit technique :

« Nous avons déjà opéré à distance, et la téléchirurgie devient de plus en plus courante. Mais cela n'avait encore jamais été fait de cette manière, à cette distance. Elle n'avait jamais été pratiquée des États-Unis vers l’Afrique, ni jamais approuvée par une autorité telle que la FDA. »

Le patient, âgé de 67 ans, a pu quitter l’hôpital trois jours après l’intervention. L’opération, menée sans complication, démontre la fiabilité croissante de la chirurgie à distance, même dans des environnements aux infrastructures limitées.

Mais c’est surtout la portée symbolique et humanitaire de l’opération qui retient l’attention.

« Imaginez que vous puissiez désormais sauver des vies dans le monde entier en cliquant sur un bouton, » lance Dr Patel. « Ce robot est déjà connecté à São Paulo, au Brésil. Ainsi qu’au Koweït, au Maroc, à Shanghai et à l’Angola. Il sera bientôt connecté à de nombreuses autres villes. Imaginez qu’à partir d’un seul endroit, vous puissiez aider les gens partout dans le monde. »

Dans une région où le cancer de la prostate figure parmi les premières causes de mortalité masculine et où l’accès à la chirurgie de pointe est souvent hors de portée, cette opération ouvre une ère nouvelle. Un pas vers une médecine plus connectée et plus équitable.