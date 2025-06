Les États-Unis approuvent un traitement préventif contre le VIH/SIDA

Un espoir dans le cadre de la lutte contre le VIH/Sida, les États-Unis ont approuvé mercredi, un nouveau traitement préventif contre le virus. Le lenacapavir, aurait donné des résultats prometteurs lors de deux études.

"Il s'agit donc de deux études extraordinaires avec des données extraordinaires qui montrent essentiellement une prévention à 100 % de la transmission dans la majorité de la population.'', affirme le docteur Gordon Crofoot, spécialiste des maladies infectieuses.

L’injection est administrée deux fois par an et offre une protection de six mois. Comparé aux pilules quotidiennes. Ceux qui ont participé à l’essai du produit ne font pas l’économie de leur opinion.

" Le lenacapavir est important pour moi parce qu'il me permet de n'avoir à aller chez le médecin que deux fois et que je me sens totalement protégé contre le VIH, que mon partenaire soit séropositif ou non.’’ , raconte Ian Haddock qui a participé à l'essai du produit.

La dose préventive sera vendue sous un autre nom, Yeztugo et est déjà considérée comme une '' petite révolution''.

"Nous n'avons pas encore de vaccin, mais nous nous rapprochons d'une très bonne protection et d'une très bonne prévention contre le VIH.’’ , a déclaré Carl Schmid, HIV + Hepatitis Policy Institute.

Reste son prix, 28 218 dollars pour la dose annuelle de deux injections. De quoi faire de cette petite révolution, l’apanage de l’élite de la fortune. Alors que Les efforts déployés au niveau mondial pour mettre fin à la pandémie de VIH d'ici à 2030 sont au point mort. Il y a encore plus de 30 000 nouvelles infections aux États-Unis chaque année et environ 1,3 million dans le monde.