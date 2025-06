Juneteenth : les États-Unis commémorent la fin de l’esclavage

Costumes symboliques, tambours et danses rythmées : au New Hampshire, on célèbre le Juneteenth, cette journée qui marque la fin de l’esclavage aux États-Unis.

Mais ici, contrairement à plus de 43 autres États, cette date n’a pas encore le statut de jour férié officiel. Et la lutte pour sa reconnaissance continue. Pourtant, cela n’a pas empêché les célébrations. Ce n'est que le 19 juin 1865, près de trois ans après l'abolition de l'esclavage, que la nouvelle parvint au Texas, bastion des rebelles pro-esclavagistes. Les 250 000 esclaves du Texas s’émancipèrent immédiatement et la nouvelle se répandit très vite à l’ensemble des Etats esclavagistes. Le Juneteenth est né.

Le Juneteenth, longtemps célébré dans les communautés noires, a finalement été reconnu au niveau fédéral grâce au combat mené par des églises et associations afro-américaines. Le 16 juin 2021, le Congrès adopte une loi historique. Le lendemain, le président Joe Biden signe la proclamation et le Juneteenth entre officiellement dans le calendrier des fêtes nationales américaines.