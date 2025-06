USA : Tyler Perry poursuivi pour 260 millions de dollars

Le producteur et réalisateur Tyler Perry est poursuivi pour harcèlement et agressions sexuels par l’acteur Derek Dixon qui lui réclame 260 millions de dollars.

Dans une plainte déposée à Los Angeles la semaine dernière, Derek Dixon, un acteur des séries Ruthless et The Oval, accuse le réalisateur de 55 ans d'avoir créé une « dynamique de soumission et d'exploitation sexuelle » lors de ses scènes.

Les faits se seraient produits entre 2019 et 2021, alors qu’il travaillait sur des projets liés à Tyler Perry Studios.

Derek Dixon, a déclaré que Perry lui avait promis une promotion, mais l'avait agressé sexuellement à plusieurs reprises, dans la caravane de tournage, au domicile privé de Tyler Perry, et durant un voyage aux Bahamas.

Il affirme aussi avoir subi des représailles lorsqu’il a décliné les avances du cinéaste, notamment une réduction de ses personnages à l’écran, ainsi que des pressions psychologiques constantes.

Des allégations rejetées en bloc par Tyler Perry et son avocat, qualifiant cela de « racket »

Et plus encore de « mensongères, malveillantes et purement opportunistes »

Bien que Tyler Perry ait déjà été la cible de rumeurs ou insinuations, c’est la première fois qu'une plainte est légalement déposée contre lui pour de tels faits.

Pour l’heure, l’affaire suit son cours devant la justice californienne et aucune date d’audience n’a été publiée.