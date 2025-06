RDC - GOMA : Floribet béatifié au Vatican [Africanews Today]

La joie était à son comble dimanche à la basilique Saint-Paul-Hors-les-Murs à Rome. L’Église universelle du Congo, a accueilli un nouveau bienheureux. Le laïc congolais Floribert Bwana Chui, « martyr de l’honnêteté et de l’intégrité morale » a été béatifié au cours d’une messe au Vatican. C’était en présence de nombreux fidèles, dont ses compatriotes venus de Goma, de Rome et d’ailleurs.

Le Witkruis Monument (ou Plaasmoorde monument) est un mémorial privé composé de plus de 3 000 croix - représentant les victimes d'attaques contre l’ensemble des fermiers en Afrique du Sud. Les victimes ne sont pas uniquement des personnes de la minorité blanche comme avait, récemment, tenté de le faire croire, le Président américain Donald Trump.

La Chine et ses opportunités d’affaires séduisent de plus en plus de jeunes entrepreneurs d’Afrique. Nombreux sont ceux qui ont effectué le déplacement - il y a quelques jours - dans la province chinoise de Hunan - pour le 25e Forum sur la Coopération sino-africaine – le FOCAC – et la 4e Exposition économique et commerciale Chine-Afrique. C’était dans la ville de Changsha.

En Football, Paul Pogba pourrait bien faire ses grands débuts en Ligue 1 la saison prochaine. Le champion du Monde 2018 est en discussion très avancée avec l’AS Monaco, selon plusieurs médias français. Le milieu de terrain de 32 ans sort trois saisons quasi-blanches.

Agenda

Entre le 16 et le 18 juin

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa pourrait rencontrer son homologue américain Donald Trump – en marge du sommet du G7 au Canada. Il s'agira du deuxième tête-à-tête entre les deux chefs d’Etat en un mois, après la récente visite de Ramaphosa à la Maison Blanche.

Du 19 au 21 juin,

Festival Gnaoua d’Essaouira au Maroc – Ce rendez-vous emblématique célèbre la musique spirituelle Gnaoua, fusionnant les rythmes africains, arabes et islamiques. Il attire chaque année des centaines de milliers de spectateurs.

Le 22 juin

Abuja, la capitale du Nigeria accueil un Sommet des chefs d’Etat de la CEDEAO. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest abordera la célébration du cinquantenaire de l’organisation, ainsi que les formalités de sortie des pays de l'AES.

Le 23 juin

Aura lieu la passation de pouvoirs à la présidence du Comité international olympique. Le président Thomas Bach transmettra la présidence à la nouvelle élue, la Sud-africaine Kirsty Coventry, lors d'une cérémonie spéciale à la Maison Olympique à Lausanne en Suisse.