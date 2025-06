Les jeunes entrepreneurs construisent le pont de la coopération sino-africaine

Inspirés par la deuxième exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui s'est achevée dimanche à Changsha, de jeunes entrepreneurs africains ont tissé des liens de coopération durable entre leur pays d'origine et la Chine.

Khalifa A. Sy Diop, un jeune entrepreneur africain, directeur du Mali Business Center, promeut avec enthousiasme les opportunités d'investissement dans son pays, le Mali, à l'Institut de planification et de conception urbaine d'Hunan.

"Quelle que soit la taille d'une entreprise, elle ne peut résoudre les problèmes que d'un groupe limité de personnes. En revanche, s'engager dans des projets et dans l'industrialisation peut être bénéfique pour l'avenir de toute une nation. Le succès n'a pas besoin de porter mon nom. Je continuerai à faire ma part dans la collaboration entre le Hunan et l'Afrique, aujourd'hui et à l'avenir. Je soutiendrai mes enfants dans la poursuite de cette mission."

Khalifa a par ailleurs facilité l'établissement de liens de jumelage entre Changsha et Sikasso, au Mali. En juin 2024, le Centre d'affaires du Mali a été officiellement inauguré. En tant que directeur, Khalifa aide désormais les entreprises chinoises à s'implanter en Afrique, tout en encadrant de jeunes entrepreneurs africains en Chine.

Un exploit partagé par Odjo Rachald, un entrepreneur béninois, qui a décroché un visa de création d'entreprise après l'obtention de son diplôme. Il a créé sa société dans le centre international d'entrepreneuriat des jeunes à Hunan, une zone pilote de libre-échange en Chine.

"Grâce à la politique des visas, je peux obtenir un visa de création d'entreprise et enregistrer ma société ici. C'est ce qui m'a le plus aidé. Désormais, il est facile de développer tout projet sur lequel je souhaite travailler. Lorsque des étrangers demandent où ils devraient investir et faire du commerce en Chine, je leur recommande Changsha."

Son entreprise exporte des machines d'ingénierie, du matériel informatique et des produits solaires d’ Hunan vers l'Afrique, tout en important des noix de cajou, de l'huile de palme et du café de première qualité vers la Chine, créant ainsi un pont commercial pour les entrepreneurs des deux côtés.

Odjo a été impressionné par les politiques favorables aux entreprises d’ Hunan, notamment les espaces de travail gratuits et l'échange de ressources stimulées par des plateformes telles que l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique et la zone pilote pour la coopération économique et commerciale approfondie entre la Chine et l'Afrique.

ABOUBACAR GARBA KONTE, Chef de l'incubateur du projet Mali à la China-africa Youth Innovation and Entrepreneurship Base a déclaré :

"L'Afrique a tout ce dont la Chine a besoin, et la Chine a tout ce dont l'Afrique a besoin. En Afrique, nous avons un énorme déficit en termes d'électricité, c'est pourquoi nous avons pu signer deux contrats stratégiques. L'un porte sur l'énergie solaire, l'autre sur les drones agricoles. Grâce à ces deux projets, nous voulons faire progresser l'engagement des jeunes Chinois et Africains pour qu'ils collaborent au partage des connaissances et des technologies. "

Au cours de cette édition, des accords préliminaires ont été signés dans les domaines de la santé, des infrastructures, de l'agroalimentaire et de l’énergie pour plus de 11 milliards de dollars.