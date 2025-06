L’autonomisation des survivantes de violences sexuelles au Soudan du Sud

À 39 ans, Abuk Buol incarne la résilience. Victime de violences sexuelles pendant le conflit civil, elle a transformé sa douleur en force. Aujourd’hui, elle dirige un petit commerce de savon et subvient aux besoins de ses six enfants.

Formée en 2018 grâce à un programme soutenu par l’ONU, elle fait partie des 60 survivantes bénéficiaires d’un projet visant à renforcer l’autonomie économique des femmes dans plusieurs régions du pays. Ce programme leur offre des soins médicaux, un soutien psychologique et des formations professionnelles.

"Cela m’a permis de retrouver une dignité", confie-t-elle. "Je peux enfin nourrir mes enfants et conseiller d’autres femmes."

Le projet est porté par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (UNMISS), le Centre du Commerce International et le ministère sud-soudanais du Genre. Il vise aussi à briser le silence et à intégrer durablement les survivantes dans la société.