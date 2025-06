Harlem célèbre 100 ans d'histoire avec le centre Schomburg

Le Schomburg Center célèbrera ses 100 ans d’existence avec un événement à la hauteur de son héritage.

Pour marquer le coup, le centre a choisi d’unir deux de ses temps forts annuels , le Black Comic Book Festival et le Schomburg Literary Festival. Une journée entière d’ateliers, de lectures, de tables rondes, de contes pour enfants, de cosplay et de stands de créateurs.

Situé à Harlem, le Schomburg Center est l’un des principaux gardiens de mémoire noire aux États-Unis. Trop souvent méconnu du grand public, il constitue pourtant un centre de recherche et de culture gratuit et ouvert à tous, rattaché à la New York Public Library.

Créé en plein cœur de la Renaissance de Harlem, le centre a été un lieu d’inspiration pour des générations d’artistes, écrivains et intellectuels noirs, venus puiser dans ses fonds pour enraciner leur œuvre dans la richesse de la diaspora africaine.

Une collection exceptionnelle

Le Schomburg Center abrite aujourd’hui plus de 11 millions de documents, livres rares, manuscrits, œuvres d’art, films, photos, artefacts, enregistrements sonores. Une richesse exceptionnelle qui retrace l’histoire et la culture des populations d’ascendance africaine à travers le monde.

Parmi les pièces phares réunies pour le centenaire : un registre de visiteurs datant de 1925 à 1940, signé par Zora Neale Hurston, Langston Hughes et bien d’autres figures majeures ; des archives du pionnier du hip-hop Fab 5 Freddy ; une exposition immersive retraçant l’histoire du centre, des objets, et du quartier qui l’a vu naître Harlem.

Un héritage né d’un combat

Le Schomburg Center doit son nom à Arturo Alfonso Schomburg, historien afro-latin né à Porto Rico d’un père allemand et d’une mère africaine. À l’origine de sa vocation, un professeur lui aurait affirmé, enfant, que les Noirs n’avaient pas d’histoire.

Cette remarque injuste l’a poussé à documenter inlassablement les contributions des Noirs dans le monde entier. Un travail monumental qui constitue aujourd’hui le socle du centre.

À l’heure où les initiatives en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion sont contestées dans certains milieux politiques, le Schomburg Center réaffirme sa mission de transmettre, protéger et célébrer l’histoire noire, sous toutes ses formes.