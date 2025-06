Les pays membres de l'ONU exigent un cessez-le--feu à Gaza

Cessez-le-feu immédiat, libération de tous les otages détenus par le Hamas et accès à l’aide humanitaire à Gaza, telles sont les principales recommandations de la résolution votée jeudi par les pays membres de l’ONU concernant la crise dans l’enclave palestinienne.

Le texte porté par l’Espagne condamne tout recours à la famine comme méthode de guerre. Et a été voté par 149 voix contre 12 alors que l’Assemblée générale compte 149 membres. Le représentant palestiniens aux Nations Unies s’est félicité de ce vote en faveur de la fin des souffrances pour les gazaouis.

'' Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour mettre fin à cette horrible tragédie, les gouvernements et les peuples du monde entier qui défendent l'humanité et la nation palestinienne tout entière'', a déclaré Riyad Mansour, ambassadeur palestinien auprès des Nations unies :

Une satisfaction qui contraste avec la réaction israélienne. L’ambassadeur d’Israël auprès des Nations Unies a rejeté la résolution.

"En ne conditionnant pas un cessez-le-feu à la libération des otages, vous avez dit à toutes les organisations terroristes que l'enlèvement de civils fonctionne, que la détention d'hommes âgés et de jeunes femmes dans des tunnels vous permet de vous asseoir à la table, que vous pouvez brutaliser des innocents et être récompensés par des résolutions de la plus haute instance du monde.’’ , a souligné Danny Danon.

Même si la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU n'est pas juridiquement contraignante, elle donne un aperçu de la réaction de la communauté internationale à la situation dans l'enclave palestinienne, qui est le théâtre d'opérations militaires israéliennes.