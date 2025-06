Travail des enfants : des progrès, mais le phénomène persiste

Près de 138 millions d’enfants travaillaient en 2024 dont 54 millions dans des secteurs dangereux. Selon les données publiées mercredi par l’UNICEF et l’Organisation internationale du Travail.

Tahirou Sanogo 15 ans, est originaire du Mali. Après avoir été employé dans les champs, il a retrouvé le chemin de l'école.

"Avant d'aller à l'école, je travaillais dans les champs de coton. Nous rentrions à la maison très tard le soir. Et à mon retour, je me précipitais dans le bus pour travailler comme apprenti", raconte-t-il.

"Mais depuis que j'ai commencé l'école, j'ai arrêté tout ça. Avant, je ne savais pas lire ni même écrire mon nom. Mais maintenant, je sais lire et écrire. Et j'aide mon père à rédiger des documents.’’

Même son de cloche pour Kadiatou Diallo. Cette jeune fille de 13 ans est originaire de Tiola, dans la région de Sikasso au Mali. Elle était employée dans les champs de coton. Maintenant, elle est inscrite à l'école.

"Quand ma mère veut écrire quelque chose, elle vient toujours me voir pour le faire. C'est l'un des aspects positifs de l'école", raconte-t-elle.

Si plus de 20 millions d’enfants ont quitté le monde du travail depuis 2020, des millions d’autres sont toujours privés de leurs droits.

"Notre dernière estimation globale présente une histoire de progrès et d'espoir, mais le rythme est encore trop lent. Derrière chaque chiffre, rappelons-nous qu'il y a un enfant dont le droit à l'éducation, à la protection et à un avenir décent est bafoué. Le rapport montre clairement que les efforts isolés ne fonctionneront pas'', souligne Federico Blanco, expert de l'OIT et auteur principal du rapport sur le travail des enfants.

Le monde n’a pas atteint son objectif d’éliminer le travail des enfants en 2025.