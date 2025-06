Festival de Cannes : Akinola représente le Nigeria avec My Father's Shadow

Akinola Davies Jr. est entré dans l'histoire à Cannes cette année avec My Father's Shadow, le premier film nigérian à être officiellement sélectionné lors de l'emblématique.

Akinola Davies Jr.

Vous n'avez jamais cherché à être le premier dans quoi que ce soit. Et nous ne savions certainement pas que ce serait le premier film nigérian sélectionné. Je pense qu'il y a déjà eu des films nigérians à Cannes, mais, évidemment, pas en sélection. L'expérience a donc été assez bouleversante, mais dans le bon sens du terme. Je pense que c'est incroyable de montrer son travail dans un endroit rempli de cinéphiles, de gens qui aiment l'art et un endroit qui jouit d'un tel prestige. Le fait que ce soit le premier film nigérian à être présenté à Cannes - les Nigérians l'ont vraiment compris. Pour moi, représenter le Nigeria est une véritable marque d'honneur. Je suis extrêmement fière d'être nigériane, fière d'être africaine en général, et je pense que nos histoires sont incroyablement universelles. Mais je pense qu'il y a probablement un marché de plus en plus important pour nous, pour des versions nuancées de nos histoires qui voyagent à travers le monde, en fait.

Akinola Davies Jr.

My Father's Shadow est un film sur la paternité, la nation et la fraternité. Il s'agit de deux frères qui passent le cadeau de la journée avec leur père, qu'ils ne voient pas régulièrement. Il leur fait visiter Lagos pour leur montrer les difficultés qu'il doit surmonter pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils s'interrogent sur son absence et lui demandent des comptes. J'étais au Nigeria à cette époque, ainsi que mon frère, et nous savions évidemment qu'il se passait quelque chose d'après les réponses de ma mère, de mes oncles et d'autres membres de la famille. Vous savez, nous étions probablement un peu trop jeunes pour comprendre la politique de l'époque, mais je pense qu'au cours de nos recherches, nous avons réalisé qu'il s'agissait d'un moment charnière, d'un moment formateur dans l'histoire du pays, quelque chose qui n'a peut-être pas été particulièrement bien documenté jusqu'à aujourd'hui.

Akinola Davies Jr.

C'est aussi une histoire très importante à raconter, car le Nigeria a, je pense, un rôle important à jouer dans la croissance et le développement de l'Afrique en général, et même du monde. Et je pense que, dans une certaine mesure, il n'a pas encore tout à fait réalisé ce potentiel. Elle a eu, vous savez, des moments de gloire pour y parvenir. Mais je pense que pour vraiment changer la donne et faire avancer les choses, nous devons être capables de raconter nos propres histoires, d'une manière qui soit nuancée pour nous, par opposition à un point de vue extérieur. Je pense donc que 1993 représente beaucoup en termes d'histoire nigériane contemporaine et je pense qu'il est important de savoir ce qui s'est passé et qui était présent à cette époque, c'est certain.

Akinola Davies Jr.

Je tourne beaucoup sur pellicule. J'aime le rythme de la prise de vue sur pellicule. J'aime les imperfections de la prise de vue sur pellicule. Je pense que c'est une façon très généreuse de travailler à la réalisation d'un film, car on peut passer plus de temps avec les acteurs et l'équipe, et on peut répéter. Deux de mes trois acteurs principaux n'avaient jamais joué dans un film auparavant, et je ne voulais pas les placer dans un environnement où nous pourrions pinailler sur leur performance. Le moins, que l'on puisse dire, c'est que c'était un défi, car il n'y a pas de laboratoire sur le continent. Nous avons donc dû faire la navette entre les deux, ce qui fait que nous n'avons pas vu les rushes pendant près d'une semaine, et que nous n'avons pas pu tourner les décors pendant une semaine. Mais d'un point de vue thématique, nous tournions un film d'époque, et le fait de tourner sur pellicule nous a vraiment aidés. Mais politiquement, je dirais probablement que je voulais voir le Lagos dans lequel j'ai grandi, sur le plus beau support, à mon avis, et je ne pense pas avoir été exposé à beaucoup de choses de ce genre dans ma jeunesse. C'est pourquoi, dans la mesure du possible, lorsque je tourne au Nigeria, je veux le faire sur pellicule parce que je pense que le Nigeria et Lagos sont incroyablement cinématographiques et qu'ils méritent d'être sur celluloïd.

Akinola Davies Jr.

J'espère que My Father's Shadow ouvre la voie à une nouvelle génération de cinéastes qui verront qu'il est possible de le faire. Il est évident que j'ai un certain niveau de privilège. Je suis né au Royaume-Uni. Mon film est financé principalement au Royaume-Uni, mais il est évidemment coproduit par une société de production nigériane, avec des talents nigérians et une équipe nigériane. Il y a donc beaucoup de collaboration. Mais, évidemment, je dois aussi dire que cela s'accompagne d'un certain niveau de privilège, avoir MUBI, Element, Match Factory, Fremantle, BBC, BFI tous impliqués. Ce n'est peut-être pas le cas pour tous les cinéastes, mais je pense, je veux le reconnaître et dire qu'il y a un moyen d'arriver à ce point, mais, évidemment, cela demande beaucoup de collaboration, beaucoup de réflexion et beaucoup de travail de fond.

Akinola Davies Jr.

Je pense que Nollywood est incroyablement riche. C'est une belle tapisserie, en termes de narration, de créativité, de prouesses techniques, d'équipes et d'acteurs. Et c'est quelque chose que je porte encore plus comme un badge d'honneur - en termes de représentation - parce que je pense que c'est aussi - une jeune industrie naissante. Il y a peut-être maintenant une nécessité commerciale à Nollywood, mais j'espère que des films comme le mien commenceront à se diversifier pour créer plus d'espace pour les récits d'art et d'essai, plus de drames, plus de drames nuancés. Et, de toute évidence, le public est très intéressé par cela.