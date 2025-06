Tunisie : un convoi solidaire en route pour Gaza

Des tunisiens se mobilisent pour soutenir les habitants de Gaza. Un convoi spécial, transportant des délégations de spécialistes de la santé et aussi d'avocats, a pris la direction de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Dans ce centre-ville de Tunis, la capitale tunisienne, de nombreuses personnes se sont rassemblées au point de départ du convoi pour soutenir l'initiative.

Yahya Shalabi, responsable du club de course à pied We Run Nabeul s'en félicite : "Il s'agit d'une initiative du club de Nabeul (Arno) et notre objectif est de rassembler d'autres clubs de course à pied qui ont répondu à l'appel, comme le Star Club, Zahra et bien d'autres. C'est une noble initiative pour sensibiliser les jeunes, pour dire que nous sommes des jeunes conscients et que nous transmettons notre message d'une manière noble."

Ce vaste mouvement de solidarité populaire vise à apporter de l'aide et aussi à affirmer le soutien de la Tunisie à la cause palestinienne. Le convoi a été formé grâce aux efforts conjoints de plusieurs associations et organisations tunisiennes de premier plan.

Il se dirige vers le point de passage de Ras Jedir, à la frontière tuniso-libyenne, en passant par de grandes villes tunisiennes telles que Sfax et Gabès, où des centaines de participants supplémentaires devraient rejoindre ses rangs.

Il passera par les territoires libyen et égyptien pour atteindre le poste frontière de Rafah.