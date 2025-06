Londres accueille une réunion de haut niveau entre les États-Unis et la Chine

Ce lundi à Londres, se sont ouverts des pourparlers de haut niveau entre les États-Unis et la Chine, destinés à stabiliser une trêve fragile dans leur conflit commercial.

À la tête de la délégation chinoise, le vice-Premier ministre He Lifeng, accompagné notamment du secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et du secrétaire au Commerce Howard Lutnick, a engagé des discussions consécutives à un échange téléphonique entre les présidents Trump et Xi Jinping.

Ces négociations interviennent après l’accord conclu le 12 mai à Genève, qui suspendait la majorité des droits de douane pour une période de quatre-vingt-dix jours, dans l’espoir d’apaiser des tensions qui affectent l’économie mondiale. En mai, les exportations chinoises vers les États-Unis ont enregistré un recul de trente-cinq pour cent par rapport à l’année précédente, illustrant l’ampleur des répercussions de ce différend.

Les échanges portent sur des questions délicates telles que les semi-conducteurs de pointe, les terres rares, ainsi que les visas destinés aux étudiants chinois aux États-Unis. Bien que le gouvernement britannique apporte un soutien logistique à ces pourparlers, il n’y participe pas directement, même si la chancelière de l’Échiquier, Rachel Reeves, a rencontré les deux délégations, rappelant l’importance du libre-échange et appuyant les efforts de résolution.