États-Unis : Macy Gray, une tournée pour célébrer l'anniversaire de son album à succès

À l'occasion du 25 ème anniversaire de son album, "On How Life Is", porté par le tube à succès "I try", Macy Gray entame une tournée en ce mois de juin 2025.

Avec un clip qui cumule plus de 84 millions de vues sur Youtube, "I Try" fait partie des plus grands tubes de Macy Gray. Le titre sorti en 1999 est devenu un classique, numéro 1 dans plusieurs pays, qui lui a même permis de remporter un Grammy Awards, en 2001.

"C'est un excellent disque. Nous l'avons réécouté parce que nous partons en tournée pour célébrer l'anniversaire de sa sortie. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas écouté. Et c'est vraiment génial, confie l'artiste américaine. Je comprends pourquoi ce titre a rencontré un tel succès à l'époque, et c'est intéressant d'entendre ma voix, d'il y a 25 ans, parce que, bien sûr, la voix change quand on grandit. Bien-sûr, cela me rappelle beaucoup de souvenirs quand je l'écoute, et je trouve que c'est un bon album. Il était bien conçu…, la production était bonne. Ma voix était plutôt agréable, on a fait de très bons choix et c'est tout simplement un bon album."

Selon Macy Gray, son style vocal unique est l'une des raisons du succès de son premier album, vendu à environ sept millions d'exemplaires à travers le monde et qui lui a valu de nombreuses récompenses : "À l'époque (...) les grandes chanteuses étaient Mariah Carey et Whitney Houston et c'était la période où tout le monde avait ce style particulier. Tout le monde chantait d'une certaine manière. Les chanteuses avaient toutes de superbes voix et je ne chantais pas comme elles, ou quand je chantais, ça ne sonnait pas comme elles. Donc j'ai vraiment travaillé pour que ma voix soit à la hauteur", se rappelle-t-elle.

La tournée mondiale de Macy Gray a débuté à Prague le 6 juin et passera notamment par le Royaume-Uni. La chanteuse américaine prévoit d'interpréter des morceaux inédits aux côtés de ses classiques de l'époque.