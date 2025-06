Coupe du monde des clubs 2025 : l'équipe de l'Al Alhy SC est arrivée à Miami

Les joueurs de l'Al Alhy SC affronteront, le 15 juin prochain, l'Inter Miami de Lionel Messi, dans le cadre de la Coupe du monde des clubs 2025. Un match qui marquera l'ouverture de la compétition.

Interrogé sur la future rencontre face au champion argentin, José Riveiro, entraîneur du Al Ahly SC a déclaré : "Je ne pense pas qu'il soit possible de se préparer à jouer contre Lionel Messi. Il faut simplement essayer d'être discipliné le jour J. Il y aura des situations que nous devrons mieux contrôler qu'eux, avant même que le ballon ne lui parvienne. Mais une fois qu'il aura le ballon, ce sera comme d'habitude un joueur qui fera l'objet d'une attention particulière. Je pense qu'il en a l'habitude depuis le début de sa carrière. C'est un bon collectif, c'est une bonne équipe, un bon entraîneur. Alors oui, nous serons prêts, nous serons préparés et nous verrons."

L'équipe égyptienne, championne nationale, est habituée aux grands défis et se dit prête à relever celui-ci, comme le confirme Mohamed El Shenawy, gardien de but : "Nous sommes très honorés d'être ici et surtout d'avoir le privilège de jouer le match d'ouverture. L'ensemble de l'équipe est parfaitement préparée pour le tournoi et nous sommes venus avec la détermination d'accomplir quelque chose d'extraordinaire pour notre pays, d'apporter de la joie à notre peuple et à nos supporters."

Poids lourd du football égyptien, Al Ahly s'est qualifié pour le tournoi en remportant les trois dernières éditions de la Ligue des champions de la Caf. Il s'agit de l'une des quatre équipes africaines qui participeront à la Coupe du monde des clubs de la FIFA 2025.

Cette 21e édition de ce championnat sera disputée par 32 clubs des six confédérations continentales.

12 stades répartis dans tous les États-Unis ont été retenus pour accueillir les matchs du 15 juin au 13 juillet 2025.