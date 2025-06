Trump-Musk : une idylle qui se termine en clash

Ils formaient l’un des duos les plus inattendus de la politique américaine. D’un côté, Donald Trump, ancien président en reconquête. De l’autre, Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, nouveau venu en politique.

Leur point commun : un slogan – Make America Great Again – et une vision commune de l’Amérique. Mais en quelques mois, cette alliance "MAGA" a implosé dans un déluge de déclarations hostiles, de menaces économiques et même d’accusations liées à l’affaire Epstein. C’est lors de cette campagne électorale que Trump lui avait confié le rôle stratégique diriger le Department of Government Efficiency (DOGE), un département chargé de traquer les gaspillages dans l’administration. Mais quelques mois plus tard, tout s’envenime à cause d'une nouvelle loi de finances que Musk juge catastrophique.

Selon lui, ce texte détruit les efforts de réduction des dépenses et pourrait creuser encore plus le déficit. L’homme d’affaires accuse même Trump de trahir ses promesses de campagne. Dans cette hostilité, le patron de X utilise son réseau social pour affronter ouvertement son ex-allié. Musk franchit un cap en accusant Trump sans preuve d’être mentionné dans les dossiers non publiés de Jeffrey Epstein. La Maison-Blanche s'irrite et Trump menace publiquement de couper les subventions fédérales à SpaceX et Starlink. Musk réagit aussitôt sur X en annonçant brièvement la fin des missions Dragon pour la NASA, avant de revenir sur sa décision.

Le clash se répercute aussitôt en bourse : l’action Tesla chute de 14 %, effaçant 150 milliards de dollars de valorisation, et Musk perd environ 20 milliards de dollars en patrimoine personnel.